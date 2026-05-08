6月5日の日本ハム戦に登場…6日には斎藤佑樹氏、7日には金田賢一氏が登板ヤクルトは7日、6月5日から7日の日本ハム戦（神宮）で開催される「明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY」のゲストを発表した。5日には乃木坂46の梅澤美波さんが始球式に登板することが決定。“聖地凱旋”に「素晴らしい企画」「え、マジで!?やったーーー」とファンも大興奮だ。明治神宮野球場の公式X（旧ツイッター）が7日に更新され、梅澤さ