RotoWear社が販売したTシャツ「LA Kick Celly」ドジャース・大谷翔平投手が披露した新パフォーマンスが、早くもTシャツ化されて話題を呼んでいる。6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦で安打を放った後に左足を蹴り上げる動きを見せた。これに米企業が素早く反応して翌日にグッズ販売を開始。日米ファンから「めっちゃ欲しい」との声が寄せられている。苦しんだ末の一打から生まれた。大谷は6日（同7日）の第1打席まで25