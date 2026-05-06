昨オフ大型契約のバルデスが10失点大炎上で退場処分【MLB】Rソックス 10ー3 タイガース（日本時間1日・ロサンゼルス）タイガースのフランバー・バルデス投手が5日（日本時間6日）、本拠地で行われたレッドソックス戦に先発した。しかし、2者連続本塁打を浴びた直後の死球を巡って両軍が入り乱れる状況を誘発すると、退場処分が下された。10失点と打ち込まれた末の展開に、ファンからは「史上最も明白な故意死球だ」「バルデスを