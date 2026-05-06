4月30日にヤクルト戦で西勇輝が617日ぶりの勝利投手ゴールデンウイーク期間中も大盛り上がりを見せるプロ野球。4月30日に神宮球場で行われたヤクルト-阪神戦は、西勇輝投手が617日ぶりの勝利投手となって話題を集めた。タイガースファンにとって感動の1日。スタンドには、“ガチ勢”すぎる美女が声援を送っていたようだ。人気アイドルグループ「日向坂46」の公式ブログが5日に更新され、「神宮ヤクルト戦」との見出しで寄稿し