4月30日にヤクルト戦で西勇輝が617日ぶりの勝利投手

ゴールデンウイーク期間中も大盛り上がりを見せるプロ野球。4月30日に神宮球場で行われたヤクルト-阪神戦は、西勇輝投手が617日ぶりの勝利投手となって話題を集めた。タイガースファンにとって感動の1日。スタンドには、“ガチ勢”すぎる美女が声援を送っていたようだ。

人気アイドルグループ「日向坂46」の公式ブログが5日に更新され、「神宮ヤクルト戦」との見出しで寄稿したのが、5期生の高井俐香さんだ。兵庫出身の高井さんは熱烈な阪神ファンとして知られ、デビュー当時から本気の虎党として野球ファンからも注目を集めていた。

「4/30明治神宮球場 ヤクルトVS阪神の試合に行ってきました〜」としてブログを書き始め、「快勝 神宮はボールが飛びますから、よく乱打戦を観ることができますね。それが神宮の醍醐味だなと感じます。球場の特性が出ていてとても好きです」と、野球通ならではの視点で試合を振り返った。

そして、この日は西が先発マウンドに上がった。「西勇輝選手の投球が好きなので、久しぶりに現地で観ることができて嬉しかったです」「安定感が凄い選手だと思うのですが、ちょっと白星になることが少ない気がしていたので、この日は打線の援護がたくさんあって嬉しい気持ちになりました。2年ぶりの勝ち星ということでとてもうれしいです」と、ベテラン右腕への“愛”も綴っている。

あまりに玄人好みのブログにファンも驚きを隠せない模様。「野球ガチ勢すぎる！ 親近感！」「あの日観に行ってたんだ！」「高井さん来てたんですね！」「勝利の女神だね！」「虎の勝利の女神」「はいかわゆい」「西勇輝の投球が好きっていうアイドルなかなか見ないんですが笑」「高井俐香さんやっぱり“ガチ”だわ」と反響が広がった。（Full-Count編集部）