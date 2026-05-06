2023年と2026年のWBCで村上と共闘【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発して7回を投げて8奪三振2失点の粘投を見せた。もっとも、打線の援護がなく2敗目（2勝）を喫した。試合後、侍ジャパンでも共闘したホワイトソックス・村上宗隆内野手の活躍について言及した。村上は今季からメジャーに移籍し、開幕戦から3試合連発を放つ