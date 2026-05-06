大谷登板中に打線の援護はナシ【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発。今季3度目の投手専念となったマウンドは、7回を投げて8奪三振2失点の粘投を見せた。もっとも、打線の援護がなく2敗目（2勝）。防御率はメジャートップの0.97ながらも、勝敗がまさかのイーブンに「嘘だろ？」と落胆の声が広がっている。初回から出力は抜群