3・4月の月間MVPを受賞したソリアーノから一発【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、3試合ぶりとなる今季14号の特大2ランを放った。米国ファンからも「本物だ」「音が凄まじい」と脱帽する声が殺到している。直近は2試合連続無安打と小休止していたが、4回の第3打席でパワーを発揮した。