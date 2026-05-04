ヤクルトは球団の公式SNSを更新したヤクルトは4日、球団公式SNSを通じ、6月5日に神宮球場で行われる日本ハムとの交流戦のチケットが完売したと発表した。当日の1か月以上前での発表にファンも「早すぎる」と驚きを隠せずにいる。ヤクルトは午前9時5分に公式X（旧ツイッター）を更新。「6/5(金)開催予定の北海道日本ハム戦のチケットは完売となりましたありがとうございます！ファイターズとの3連戦ではJINGU STADIUM DAYを