ヤクルトは球団の公式SNSを更新した

ヤクルトは4日、球団公式SNSを通じ、6月5日に神宮球場で行われる日本ハムとの交流戦のチケットが完売したと発表した。当日の1か月以上前での発表にファンも「早すぎる」と驚きを隠せずにいる。

ヤクルトは午前9時5分に公式X（旧ツイッター）を更新。「6/5(金)開催予定の北海道日本ハム戦のチケットは完売となりました ありがとうございます！ ファイターズとの3連戦ではJINGU STADIUM DAYを開催 チケットは残りわずか」と投稿。同日からの日本ハム3連戦の残り2戦も完売直前であることを伝えた。

6月5日の試合では1964年の「国鉄スワローズ復刻ユニホーム」が配布されることもあるが、何より、チームの今季の好調ぶりが熱感を増量させている。開幕から好発信で、現在は2位ながらも首位の阪神と競っている。また、関東圏の日本ハムファンも多く来場することが見込まれている。

この発表にファンも驚愕。SNS上には「完売はさすがすぎる 神宮の熱量えぐい」「神宮の人気っぷりエグい」「熱感どんどん上がってる」「平日だよ まだ1か月も先だよ」「早くね!?」「凄いです」「買っといてよかった」といったコメントが殺到していた。（Full-Count編集部）