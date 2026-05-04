「MLBネットワーク」で討論メジャーリーグで躍動する若手選手たちに熱視線が注がれている。米専門局「MLBネットワーク」の番組内で、今年の新人選手たちが「史上最高のルーキークラス」になる可能性について議論が交わされ、その一因としてホワイトソックスの村上宗隆内野手や、ブルージェイズの岡本和真内野手ら日本人ルーキーの名前が挙がっている。同局は1日（日本時間2日）に公式X（旧ツイッター）へ番組の切り抜き動画を