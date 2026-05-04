瀧脇笙古さんがSNSで観戦報告「＝LOVE（イコールラブ）」の瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）さんが自身のX（旧ツイッター）を更新。3日に神宮球場で行われたヤクルト-DeNA戦を観戦したことを報告した。DeNAの大ファンとして知られる瀧脇さんが声援を送り、チームはヤクルトに大勝。勝利の女神となった“熱烈ベイ党”に、ファンから感謝の言葉が相次いだ。瀧脇さんは試合後、「ヤクルトに今シーズン初勝利!!連敗ストップ!!」と歓