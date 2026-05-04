カージナルスとのカード最終戦【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打2四死球だった。チームは勝利し、連敗を4で止めた。この日は昨年まで同僚だったダスティン・メイと対戦した。第1打席は遊撃定位置付近に守っていた三塁手へのゴロで凡退。3回先頭の第2打席では四球、5回1死一塁