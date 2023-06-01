ツインズ戦に「2番・三塁」で先発出場【MLB】ツインズ 4ー3 Bジェイズ（日本時間4日・ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が3日（日本時間4日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。9回の第5打席で9号2ランを放った。自身初の3戦連発で2桁本塁打に王手をかけた。5月に入り、岡本の打棒が止まらない。前日2日（同3日）のツインズ戦で、今季最長飛距離となる453フィート（約138メートル）の特大アーチ。