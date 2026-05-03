松井氏が訪れたマイナーリーグ…レジェンド登場に球場は喝采ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が2日（日本時間3日）、ニュージャージー州レークランドで行われたマイナーリーグの試合で始球式を行った。普段見る機会のないレジェンドの登場に、週末ということもあり、家族連れの姿が目立った球場が大きく沸いた。この日は、フィリーズ傘下のジャージーショア・ブルークロウズと、ヤンキース傘下のハドソンバレー・レネゲーズ