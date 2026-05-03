松井氏が訪れたマイナーリーグ…レジェンド登場に球場は喝采

ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が2日（日本時間3日）、ニュージャージー州レークランドで行われたマイナーリーグの試合で始球式を行った。普段見る機会のないレジェンドの登場に、週末ということもあり、家族連れの姿が目立った球場が大きく沸いた。

この日は、フィリーズ傘下のジャージーショア・ブルークロウズと、ヤンキース傘下のハドソンバレー・レネゲーズの試合。ヤンキースGM（ゼネラルマネジャー）付特別アドバイザーを務める松井氏は試合前、レネゲーズのロッカールームを訪問し、選手たちに「特別講義」を行った。

松井氏が「びっくりするくらい質問が来た」と驚くほどの盛況ぶり。ヤンキースのHigh Aでプレーする“金の卵”たちから、現役時代に培った経験などへの質問が次々に寄せられた。

「意外に多かったのがニューヨークの雑音にどのように対応していたか」だったと松井氏。それに対しては「ヤンキースでプレーする以上は逃れられないので、受け入れるしかない。いかに自分がコントロールできることに集中するか、それだけです」と、金言を授けた。

ニュージャージー州の地元メディアからは「現役時代の『キングコング（ライバル）』は誰か？」とユーモア溢れる質問もあり、松井氏は「レッドソックス」と返答した。

松井氏はヤンキース時代の2009年、ワールドシリーズMVPに輝いた。その時の対戦相手がフィリーズだった。「マイナーとはいえ、フィリーズとヤンキースの試合に来ることができた。久しぶりに若い選手と接して、当時を思い出す感じもあった。選手たちがメジャーに上がってくれることを願っています」とエールを送った。

松井さんは始球式に先立ち、地元の子どもたちを対象にした野球教室も開催。恒例となっているフリー打撃では、柵越えを放つなど周囲を魅了した。（Full-Count編集部）