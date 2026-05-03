北海道出身の藤本美貴さんがファーストピッチに登板タレントの藤本美貴さんが2日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックス戦のファーストピッチを務めた。北海道滝川市出身の藤本さんにとっては“凱旋登板”。全身を使った躍動感溢れる投球フォームに、ファンは「41歳とか嘘だろ」「かわいいい〜」と虜になっていた。藤本さんは、自身の誕生日を示したと思われる背番号「226」のユニホームで、マウンドに登場。両手