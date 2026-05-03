北海道出身の藤本美貴さんがファーストピッチに登板

タレントの藤本美貴さんが2日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックス戦のファーストピッチを務めた。北海道滝川市出身の藤本さんにとっては“凱旋登板”。全身を使った躍動感溢れる投球フォームに、ファンは「41歳とか嘘だろ」「かわいいい〜」と虜になっていた。

藤本さんは、自身の誕生日を示したと思われる背番号「226」のユニホームで、マウンドに登場。両手を上空に高く突き上げ、ダイナミックなフォームから繰り出された一球は、打者に届く前にワンバウンドとなり、コロコロと転がり捕手のミットに収まった。ノーバウンド投球とはならなかったが、藤本さんは両腕でガッツポーズし、笑顔で喜びを表現した。

今年2月に41歳を迎えた藤本さんは、アイドルグループ「モーニング娘。」のメンバーとして活躍。ファンからは“ミキティ”の愛称で親しまれており、この日も「ミキティーーー!!」と黄色い声援が飛んでいた。登板後には自身のインスタグラムで「緊張しましたが楽しく出来ました」と報告した。

アイドル全盛期と変わらぬ姿にファンは興奮。SNSには「ずっと可愛すぎ」「これはファンたまらんやつ」「華やかだった」「激アツすぎる」「これはジワジワくる」「ロマンティックすぎる」「まだ全然かわいい」「めちゃくちゃキレイだなぁ」「最高すぎて余韻が…」「全人類が泣いた」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）