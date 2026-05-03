カージナルスとのカード第2戦■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地カージナルス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数無安打で、3試合連続の快音なしに終わった。チームは3点を追う9回、2死から打線がつながり2点を返すも、あと一歩およばず。今季ワーストとなる4連敗を喫した。相手先発マクグリビーと対戦した初回の第1打席では中飛、3回無死一塁の