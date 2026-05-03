カージナルスとのカード第2戦

■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）

ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地カージナルス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数無安打で、3試合連続の快音なしに終わった。チームは3点を追う9回、2死から打線がつながり2点を返すも、あと一歩およばず。今季ワーストとなる4連敗を喫した。

相手先発マクグリビーと対戦した初回の第1打席では中飛、3回無死一塁の第2打席では一二塁間へのライナーを放つも、二塁手ウェザーホルトがダイビングキャッチ。一塁走者が戻れずダブルプレーとなった。

6回1死の第3打席ではカウント3-0から見逃し2球でフルカウントとなり、空振り三振に倒れた。8回2死の第4打席でも左腕ロメロのスイーパーにバットが空を切った。前日の試合では5打数無安打。これで今季2度目の3戦連続無安打となった。

打線は前日同様に繋がりを欠き、3本の併殺打でチャンスを作れずスコアボードにはゼロが並んだ。打線が意地を見せたのは9回。2死から4連打で1点差に詰め寄るも、最後は代打のラッシングが空振り三振に倒れた。

先発した佐々木朗希投手はチームは6回を投げて被安打5、4奪三振3四死球3失点。3回に連続二塁打で先制を許すと、ウォーカーに2ランを浴びた。クオリティスタート（QS）を達成も今季3敗目を喫した。（Full-Count編集部）