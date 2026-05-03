さまざまな作品で話題を集めるNetflixの独占配信。ここでしか見られない大迫力のアクションやスリル、感動が目白押しだ。今回はそんなNetflix独占配信作品のなかから、ゴールデンウィークに一気見したいおすすめ作品を5つ紹介。特徴と見どころについて解説しよう。【画像】Netflixシリーズ『九条の大罪』相関図■現代社会の不条理に切り込む社会派クライム『九条の大罪』『九条の大罪』主人公は、弁護士の九条間人(くじょうたいざ)