ルシアーノから8号…飛距離129.3m、打球速度187.2キロ、角度27度■阪神 7ー5 巨人（2日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が2日、甲子園球場で行われた巨人戦の8回にリーグトップとなる今季8号を放った。打球速度は驚愕の187.2キロ。ファンからは「メジャー行け」「はよメジャー」との声も上がるなか、実際にその実力は“超メジャー級”とも言っていい。確信の一発は、一瞬にして消えた。8回、右腕ルシアーノの速球を振り抜いた。