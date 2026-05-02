逸材モンゴメリーも今季9号と主軸を形成■Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦でメジャー単独トップに躍り出る今季13号を放った。大活躍を続ける若武者に対し、地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」はニュースター誕生に沸き立っていた。豪快な一発を放った。3点をリードして迎えた2回2死一、三塁の好機で、相手右腕マルケ