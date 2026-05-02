3月11日のOP戦で死球を受けて離脱…5月2日に実戦復帰巨人のリチャード内野手が2日、ジャイアンツタウン球場で行われたファーム・リーグの広島戦に「4番・一塁」で先発出場した。実戦復帰2打席目で特大アーチを叩き込んだ。「早く1軍に来て」「なんか体デカくなってない？」と巨人ファンも熱視線を送っている。昨年にソフトバンクから巨人にトレード加入したスラッガーは、移籍1年目に自身初の2桁となる11本塁打をマークした。