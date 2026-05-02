3月11日のOP戦で死球を受けて離脱…5月2日に実戦復帰

巨人のリチャード内野手が2日、ジャイアンツタウン球場で行われたファーム・リーグの広島戦に「4番・一塁」で先発出場した。実戦復帰2打席目で特大アーチを叩き込んだ。「早く1軍に来て」「なんか体デカくなってない？」と巨人ファンも熱視線を送っている。

昨年にソフトバンクから巨人にトレード加入したスラッガーは、移籍1年目に自身初の2桁となる11本塁打をマークした。オフには元HKT48の外薗葉月さんとの結婚を発表。今季の活躍に期待されたが、3月11日のオープン戦で死球を受けた影響で戦線を離れ、開幕1軍を逃した。

そしてこの日に実戦に復帰した。第1打席は中飛だったが、3回の第2打席に本領を発揮。佐藤柳之介投手のスプリットを振り抜くと、バックスクリーン右へ豪快な1号を放った。DAZN公式X（旧ツイッター）が「Power UP」として映像を公開すると、「相変わらずのパワー」「えぐい」といった声のほか、「めっちゃ体でかくなってね？」「なんかデカくなった？」と体型の変化に注目する反応も集まった。

さらには、「早く帰って来て」「明日、甲子園来ないか？」「リチャード1軍今すぐ来て欲しい」「リチャードのパワーが必要だ」とG党からの切実な声も上がった。巨人は2日、甲子園での阪神戦に5-7で敗れていた。ペナント奪取に向け、リチャードの怪力に期待が集まる。（Full-Count編集部）