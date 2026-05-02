カージナルス戦前に取材に応じた【MLB】カージナルス ー ドジャース（日本時間2日・セントルイス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦前に取材に応じ、佐々木朗希投手について言及した。2年目を迎えたことで、コーチ陣に対して「より心を開くようになった」と関係性の“前進”を強調した。2日（同3日）のカージナルス戦での先発が予定されている佐々木について、メディアから質問