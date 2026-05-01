上沢が7回自責0の好投パーソル パ・リーグ公式戦が1日、3試合が行われ、日本ハムはオリックスに5-1で勝利した。西武はロッテに10-0で大勝し、ソフトバンクは楽天に4-1で競り勝った。日本ハム先発の加藤貴之投手は、初回に1点を失うも、5回2/3を1失点と粘投し今季3勝目を挙げた。打線は3回、ロドルフォ・カストロ内野手の4号3ランで逆転。万波中正外野手のスクイズと9号ソロで加点し、試合を優位に進めた。オリックスは先発の曽