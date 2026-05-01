3・4月の本塁打数はMLB1位…村上の打棒は「伝説級」ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、2026年シーズンの開幕から驚異的な打棒を披露している。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は、今季のここまでの「勝者と敗者」を選出。村上を勝者の筆頭に挙げ、「ムネタカ・ムラカミのリベンジ・ツアー」と銘打って、そのセンセーショナルな活躍を特筆している。村上は3・4月にメジャー最多タイの12本塁打をマークする