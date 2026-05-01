（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は4月30日、台湾電力（台電）の創立80周年記念式典に出席し、政府として多様な再生可能エネルギーの導入に取り組む第2次エネルギー転換や電力網の強靭（きょうじん）化、台電の専門性向上と職員の待遇改善などを推進する方針を示した。台電は1946年5月1日に設立された。式典には龔明鑫（きょうめいきん）経済部長（経済相）、日本の中国電力の芦谷茂会長、台電の曽文生董事長