GoogleがChromeに搭載を進めると同時にブラウザ間で標準化する取り組みも行っている「Prompt API」に対して、Mozillaが反対の立場を示しています。Prompt API · Issue #1213 · mozilla/standards-positionshttps://github.com/mozilla/standards-positions/issues/1213#issuecomment-4347988313Prompt APIは、ウェブページからブラウザ内蔵の言語モデルへ直接プロンプトを送り、文章生成や要約、情報抽出などを実行でき