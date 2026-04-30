現地時間の2026年4月29日、Googleの親会社であるAlphabetが、2026年第1四半期(1〜3月)の決算を発表しました。AIへの投資とフルスタックアプローチが事業のあらゆる分野を活性化させ、前年同期比81％増の純利益を記録しています。GOOG Exhibit 99.1 Q1 2026 - 2026q1-alphabet-earnings-release.pdf(PDFファイル)https://s206.q4cdn.com/479360582/files/doc_financials/2026/q1/2026q1-alphabet-earnings-release.pdfAlphabet earn