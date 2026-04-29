5度目の先発マウンドは今季2度目の投手専念【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板する。5度目の先発マウンドは、15日（同16日）メッツ戦以来の投手専念となる。指名打者として打席には立たず、先発投手としての役目に集中する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は「彼はコミュニケーションを取りたがっていて、彼に私