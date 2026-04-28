3試合ぶりの12号で本塁打数は両リーグ1位に【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に逆転となる12号3ランを放ち勝利に貢献した。悪天候の影響で約3時間遅れで始まったため観客もまばらだったが、両リーグトップに浮上した一発に、シカゴファンは“MVPコール”で称えた。村上が一振り