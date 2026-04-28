マーリンズ戦で5回4失点で降板も…ド軍はサヨナラ勝利【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、1点リードした5回にまさかの逆転3ランを浴びた。5回5安打4失点（自責3）で3勝目はならなかった。試合後はチームのサヨナラ勝利に感謝しつつ、4四球を出した内容には「悪いところもでた」と反省した。「今日は本当にチームメ