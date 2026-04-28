エンゼルス戦で逆転3ランを放った【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場すると、1点ビハインドの7回に12号逆転3ランを放った。メジャー単独トップとなる豪快弾に、日本のファンも「やばすぎて笑うしかない」と“ドン引き”していた。悪天候の影響で約3時間遅れて始まった一戦だった。1点差