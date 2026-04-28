7回の第4打席でポメランツから右中間席へ逆転3ラン【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのエンゼルス戦で両リーグ単独トップに立つ12号逆転3ランを放ち、球団の月間本塁打記録を更新した。悪天候による3時間の試合遅延をものともしない驚異的な打棒に、米国ファンからは「モンスターだ！いやゴッドだ！」などと驚愕の声が殺到している。