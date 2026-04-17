ラッシングが明かした“有言実行HR”のその後米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利した。先発の大谷翔平投手が今季2勝目。8回には大谷の代わりにDHで先発したダルトン・ラッシング捕手が貴重なダメ押し本塁打を放った。ラッシングは大谷に「ホームランを打ってこいよ」と声をかけられていたが、見事打った後のエピソードを明かした。大谷は6回を投げ2安打1失点、10奪三振。直球は最速