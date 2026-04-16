大谷翔平は失点後に160キロ超を連発【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）一気に“スイッチ”が入った。ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたメッツ戦に先発登板し、連続イニング自責点ゼロの日本人先発記録を樹立した。その後、5回に失点して快記録は途絶えてしまったが、直後に100マイル（約160.9キロ）超えを連発。マウンド上で見せた投手としての気迫に米放送席も騒然