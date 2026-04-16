打球角度38度の高い軌道だった■阪神 ー 巨人（16日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が16日、甲子園球場で行われた巨人戦に「4番・三塁」で出場すると、第1打席で4号2ランを放った。巨人の田中将大投手から放った豪快弾に本拠地は熱狂に包まれた。0-3で迎えた初回、2死一塁で田中将が投じた初球を狙い打ち。インハイへの146キロの直球を捉え、バックスクリーン右へ運んだ。こすったような当たりだったが、自慢のパワーでスタン