牡羊座魂レベルの熱意が胸にたぎるときガツンと情熱が高まってくる暗示が出ています。それは「出そう」と思って出るようなやる気ではなく、魂レベルの突き抜けた熱意。「やらずにはいられない」「言わずにはいられない」などと勇ましい心境に至る人も多いでしょう。ただ、勢いで周りを圧倒するようなアプローチは続かないもの。あえて時間をかけ、じっくりと継続する姿勢を見せたほうが、長い目で見てメリットは大きいのかもしれま