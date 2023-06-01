7日のエンゼルス戦の5回に両軍入り乱れる大乱闘が発生MLB機構は8日（日本時間9日）、7日（同8日）にエンゼルスタジアムで行われたエンゼルス戦での大乱闘に対し、ブレーブスのレイナルド・ロペス投手とエンゼルスのホルヘ・ソレア外野手にそれぞれ7試合の出場停止処分と非公開の罰金を科したと発表した。事態はエンゼルスが2-4と2点を追う5回2死一塁の場面で発生した。マウンドのロペスが投じた初球がバックネットに届く大暴投