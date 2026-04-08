V弾のカストロは「結果を出さないといけないっていう思いで」■日本ハム 1ー0 楽天（8日・楽天モバイル）日本ハムは8日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に1-0で勝利した。4回のカストロの2号ソロによる本塁打のみの1安打勝利に、新庄剛志監督は「勝ちは勝ちやからね。11本打っても勝てない時があるから。はい、良かった」と笑顔だった。先発した北山亘基投手が8回102球を投げ3安打無失点10奪三振の力投で今季初勝利。