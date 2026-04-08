AKB48の千葉恵里さんがセレモニアルピッチに登場■DeNA ー 中日（8日・横浜）アイドルグループ「AKB48」の千葉恵里さんが8日、横浜スタジアムで行われたDeNA-中日のセレモニアルピッチに登板した。豪快な足上げからノーバウンド投球を披露。見事に大役をこなした千葉さんに、スタンドから温かい拍手が送られた。千葉さんは、ユニホームに白いミニスカートの可憐な姿でマウンドに登場。豪快に左足を上げて、記念の一球を投げる