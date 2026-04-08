「上より下」で手数を増やす合わせる色を問わず、顔と距離が離れていることで間のびする心配もない。ベージュはトップスよりボトムでレパートリーを広げるほうが簡単。なかでもスタイリングを単純化できる、ギミックの効いたデザインだけをコレクト。股下から縦に入るタックでＡラインスカートに近い佇まいベージュパンツ／Sov.（フィルム）下へ向けて広がるように設計した、股下にあしらったタックが新鮮。まるでフレアスカート