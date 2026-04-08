元西武の杉本氏が振り返るプロ初のオールスターゲーム元西武左腕の杉本正氏（野球評論家）は、プロ2年目の1982年にパ・リーグ優勝＆日本シリーズ制覇を経験した。この年から西武を率いた広岡達朗監督の“管理野球”によって栄冠をつかんだが、思い出されるのは、監督推薦でオールスターゲーム初出場が決まった時のことだという。「広岡さんに（出場を）“反対”されたんですよ」と苦笑した。玄米、豆乳などの推奨……。広岡監