米スポーツ局のポッドキャスト番組で米識者が大絶賛ドジャースの大谷翔平投手は今季、開幕から二刀流で稼働している。今季初登板は6回1安打無失点で白星を飾ったが、米識者は「私たちは今季ナ・リーグ最高の投手を観ていることになります」と最大級の賛辞を贈り、サイ・ヤング賞の可能性を指摘する。球界トップクラスのリサーチャーであるポール・ヘンべキデス氏は、自身のX（旧ツイッター）で大谷の初先発時のデータを紹介し