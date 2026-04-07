チームは1分けを挟み4連勝■楽天 3ー0 日本ハム（7日・楽天モバイル）楽天の前田健太投手が7日、楽天モバイル最強パークで行われた日本ハム戦に先発。4回に右足を気にする素振りを見せ、治療のため一度ベンチに下がり、そのまま緊急降板した。球団は試合後、「右ふくらはぎのつり」と発表した。気温9度、強風が吹き荒れる悪コンディションの中、半袖で2度目の先発マウンドに上がった。3回まで無失点に抑え、4回にアクシデン