楽天は前田健太が4回途中に負傷降板も救援陣が無失点リレー■楽天 3ー0 日本ハム（7日・楽天モバイル）日本ハムは7日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に0-3で敗れた。開幕から続いていたチームの連続本塁打は9試合でストップ。試合開始時の気温9度、強風吹き荒れる一戦で、連勝も4で止まった。前回登板でノーヒットノーランを成し遂げた先発・細野が4回、味方の失策がからんで1死一、二塁のピンチを招くと、黒川の2点