前日は前巨人グリフィン、この日は35歳左腕から2試合連発【MLB】ドジャース 14ー2 Bジェイズ （日本時間7日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6回にバックスクリーンへ2試合連発の3号ソロを放つなど、6打数2安打1打点の打棒を振るった。専門家は今季の大谷の、対左投手と対右投手の“格差”に着目する。6回先頭で第4打席を迎えた大