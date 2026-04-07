コロナ禍の影響で“封印”となっていた■阪神 ー ヤクルト（7日・甲子園）聖地に風物詩が蘇った。7日に甲子園球場で行われた阪神-ヤクルト戦で「ジェット風船」演出が復活した。コロナ禍の影響で封印となっていたが、7年ぶりに復活した名物応援にファンからは大歓声があがった。7回裏の阪神の攻撃前、スタンドを彩る黄色い風船が上下に揺れた。BGMが流れ終わると、甲子園の夜空に一斉に華々しく“打ち上げ”られた。球団が今